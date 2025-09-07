С начала сезона тысячи жителей Коми пострадали от клещей
- 01:00 8 сентября
- Егор Никишин
С начала сезона 4 693 жителя Республики Коми столкнулись с последствиями укусов клещей. Об этом сообщило ИА "Комиинформ".
За период с 28 августа по 3 сентября за медицинской помощью обратились 12 человек, среди которых двое – несовершеннолетние. Согласно информации, предоставленной управлением Роспотребнадзора по Коми, общее число обратившихся возросло до 4 693, включая 825 детей.
Наибольшая активность клещей зафиксирована в Сыктывкаре, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. Исследования, проведённые специализированными организациями, показали, что из восьми исследованных клещей в одном обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
При обнаружении присосавшегося клеща следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для его удаления и последующего анализа на наличие вируса клещевого энцефалита и возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Данная процедура необходима для своевременного проведения экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита с использованием человеческого иммуноглобулина, введение которого рекомендовано не позднее 72 часов после укуса.