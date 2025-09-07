С начала сезона тысячи жителей Коми пострадали от клещей

Фото из архива редакции

С начала сезона 4 693 жителя Республики Коми столкнулись с последствиями укусов клещей. Об этом сообщило ИА "Комиинформ". За период с 28 августа по 3 сентября за медицинской помощью обратились 12 человек, среди которых двое – несовершеннолетние. Согласно информации, предоставленной управлением Роспотребнадзора по Коми, общее число обратившихся возросло до 4 693, включая 825 детей.

Наибольшая активность клещей зафиксирована в Сыктывкаре, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. Исследования, проведённые специализированными организациями, показали, что из восьми исследованных клещей в одном обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.