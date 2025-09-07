В Сыктывкаре завершается строительство лыжной базы

Фото из архива редакции

В столице Республике Коми завершается подготовка к открытию новой лыжной базы, расположенной на Лесопарковой улице. Об этом сообщили ИА "Комиинформ". Строительство объекта началось в прошлом году, и теперь администрация столицы Коми сообщает о финальных этапах подготовки. В настоящее время ведется закупка необходимой меблировки и инвентаря для занятий спортом.

По словам представителей городской администрации, для поклонников зимних активностей открытие этой базы – значимое событие. Новый комплекс станет отличным подспорьем для спортивной школы "Фаворит", обеспечив лыжникам возможность тренировок в современных и комфортных условиях.