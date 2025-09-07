В Сыктывкаре завершается строительство лыжной базы
- 23:00 7 сентября
- Егор Никишин
В столице Республике Коми завершается подготовка к открытию новой лыжной базы, расположенной на Лесопарковой улице. Об этом сообщили ИА "Комиинформ".
Строительство объекта началось в прошлом году, и теперь администрация столицы Коми сообщает о финальных этапах подготовки. В настоящее время ведется закупка необходимой меблировки и инвентаря для занятий спортом.
По словам представителей городской администрации, для поклонников зимних активностей открытие этой базы – значимое событие. Новый комплекс станет отличным подспорьем для спортивной школы "Фаворит", обеспечив лыжникам возможность тренировок в современных и комфортных условиях.
Завершается установка мебели и приобретение спортивного оснащения, что позволит как детям, так и взрослым заниматься с максимальным удобством уже в предстоящем сезоне. База будет открыта не только для профессиональных атлетов, но и для всех желающих активно отдохнуть на природе, проехавшись на лыжах. В вестибюле первого этажа планируется размещение пункта проката оборудования и небольшого кафе.