В Коми снесли опасную школу по решению суда

Фото из архива редакции

В поселке Жешарт 4 сентября был произведен демонтаж обветшалой школы, расположенной по адресу: улица Башлыкова, 119А (микрорайон Лесобаза). Об этом сообщили "БНК". Районная администрация была обязана провести эти работы еще год назад по решению суда. Основанием послужила проверка прокуратуры, которая выявила критическое состояние строительных элементов здания, находящегося в собственности муниципалитета. Эксперты констатировали невозможность безопасной эксплуатации и угрозу обрушения.

Ранее прокуратура направила представление главе администрации Усть-Вымского района, однако никаких действий по устранению угрозы предпринято не было. В связи с этим прокуратура обратилась в судебные органы, требуя обязать администрацию снести здание бывшей школы в Жешарте. Иск был удовлетворен, и судом был установлен крайний срок для проведения работ – 1 июня 2025 года.