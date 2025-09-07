В Республике Коми появился "Медвежий угол"
- 20:30 7 сентября
- Егор Никишин
В деревне Бакур состоялось торжественное открытие общественного пространства, ставшего настоящим подарком для местных жителей. Этот проект реализован благодаря федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий".
В самом центре Бакура, по соседству с культурным центром, учебным заведением и детским садом, появилась благоустроенная территория площадью 800 квадратных метров. Она огорожена штакетником, а внутри проложены пешеходные тропинки, освещаемые декоративными фонарями.
Многочисленные скамейки и оригинальные арт-объекты, изображающие обитателей северных лесов, создают атмосферу уюта и гармонии. Центральное место отведено для композиции из деревянных скульптур, изображающих медвежью семью. Самая внушительная фигура, достигающая более двух метров в высоту, вырезана из цельного ствола вековой осины.
По данным администрации МО МР "Ижемский", над входом в "Медвежий угол" возвышается стенд с названием, выполненным большими буквами. У подножия стенда, на бревне, расположился еще один медвежонок. Рядом размещена информационная доска, рассказывающая об истории деревни, неразрывно связанной с легендами о косолапых.