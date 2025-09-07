В Республике Коми появился "Медвежий угол"

Фото страницы ВК администрации МО МР "Ижемский".

В деревне Бакур состоялось торжественное открытие общественного пространства, ставшего настоящим подарком для местных жителей. Этот проект реализован благодаря федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В самом центре Бакура, по соседству с культурным центром, учебным заведением и детским садом, появилась благоустроенная территория площадью 800 квадратных метров. Она огорожена штакетником, а внутри проложены пешеходные тропинки, освещаемые декоративными фонарями.

Многочисленные скамейки и оригинальные арт-объекты, изображающие обитателей северных лесов, создают атмосферу уюта и гармонии. Центральное место отведено для композиции из деревянных скульптур, изображающих медвежью семью. Самая внушительная фигура, достигающая более двух метров в высоту, вырезана из цельного ствола вековой осины.