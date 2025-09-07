В Коми юный мотоциклист пострадал в аварии из-за небезопасного маневра водителя "ВАЗа"

В Сыктывдинском районе сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Об этом сообщили в телеграм-канале УГ МВД по Республике Коми.

Инцидент произошел 4 сентября около 19:08 в селе Выльгорт. Автомобилист 1997 года рождения за рулем "ВАЗа", поворачивая налево по улице Шаньгиной, не удостоверился в безопасности своего маневра. В итоге произошло столкновение с мотоциклом Kews PR300, которым управлял юноша 2010 года рождения. Подросток пытался обогнать "ВАЗ" в тот момент.