В Коми юный мотоциклист пострадал в аварии из-за небезопасного маневра водителя "ВАЗа"
- 19:15 7 сентября
- Егор Никишин
В Сыктывдинском районе сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Об этом сообщили в телеграм-канале УГ МВД по Республике Коми.
Инцидент произошел 4 сентября около 19:08 в селе Выльгорт. Автомобилист 1997 года рождения за рулем "ВАЗа", поворачивая налево по улице Шаньгиной, не удостоверился в безопасности своего маневра. В итоге произошло столкновение с мотоциклом Kews PR300, которым управлял юноша 2010 года рождения. Подросток пытался обогнать "ВАЗ" в тот момент.
В результате столкновения 15-летний мотоциклист получил травмы. Защитить его от более серьезных повреждений смог надетый мотошлем. Установлено, что в момент аварии несовершеннолетний катался на мотоцикле без присмотра взрослых.
Транспортное средство принадлежало отцу подростка, который разрешил сыну управлять им. В отношении родителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления ТС лицу, не имеющему или лишенному права управления). Данное нарушение влечет за собой штраф в размере 30 000 рублей. Мотоцикл был эвакуирован на специализированную стоянку.