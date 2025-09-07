Ростислав Гольдштейн поздравил нефтяников и газовиков Республики Коми с профессиональным праздником

Ростислав Гольдштейн, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми, поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником. Об этом сообщили на сайте администрации главы региона.

Он отметил значимую роль, которую нефтяники и газовики сыграли в истории становления и развития региона. За годы освоения недр Коми было добыто свыше 759 миллионов тонн нефти и 179 миллиардов кубометров газа. Построены важные объекты: заводы по переработке углеводородного сырья и протяжённые сети трубопроводов общей длиной более 15 тысяч километров.