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Зимстан победил: как жителям небольшого поселка в Коми удалось отстоять свою дорогу

Зимстан победил: как жителям небольшого поселка в Коми удалось отстоять свою дорогу

13 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Зимстан победил: как жителям небольшого поселка в Коми удалось отстоять свою дорогу Фото: «Дорога на Зимстан»
Лесозаготовитель пошел на встречу

Уже который год жители поселка Зимстан страдали от того, что лесовозы ломают их дороги. Похоже, история с борьбой местных близится к завершению. Портал PG11.ru собрал для вас полную хронологию событий. 

6 сентября 2020 годажители небольшого поселка Зимстан Усть-Куломского района устали терпеть то, что лесовозы ломают их единственную дорогу, поэтому заблокировали проезд. Этот конфликт назревал уже давно: дорога, которая ведет в поселок Зимстан - единственная, и находится в печальном состоянии из-за того, что огромные лесовозы постоянно ее ломают. 

- Недавно нашу дорогу выровняли, однако она снова развалилась после проезда пяти или десяти лесовозов. А ведь транспортные налоги все платят, а нормальных дорог как не было, так и нет. Машины ломаются постоянно на них. А случись чего со здоровьем - так нужно ехать в Усть-Куломскую больницу. В нашем поселке даже капельницы некому ставить, - заявлял местный житель.

Полиция приехала к жителям и заявляла, что они нарушают закон. Но местные не отступили и продолжали блокаду. Позже к ним на разговор приехал сам глава Коми Владимир Уйба. Он выслушал все проблемы жителей и пообещал, что на благоустройство дорог выделят около 100 миллионов рублей, а фуры будут ездить по ним только в зимнее время года, когда покрытие устойчивее всего. Однако в своем недавнем видеообращении глава поселка Владимир Лодыгин заявил, что этих денег никто не видел. 

Все было спокойно, пока в апреле 2021 года временно не открыли проезд лесовозам. Буквально за пару дней они испортили дорогу и создали колейность. Жители забили тревогу. 

Позже ситуация не стала лучше. Мост через реку Виль, по которой ранее ездили местные жители, закрыли. Зимстанцам вновь пришлось пользоваться дорогой. А по ней проехать просто невозможно.

ИВ июле 2021 года жители вновь вынуждены были выстроится в «живой щит», чтобы спасти свой поселок. В ходе разборок произошла конфликтная ситуация с сотрудниками полиции. Глава поселка уверял, что это была провокация

Администрация главы Коми узнала о проблеме и принялась за ее решение. Мост укрепят, чтобы местные жители вновь смогли по нему поехать.

Постепенно контакт с местными жителями налаживается. Глава поселка заявил, что 13 июля ему поступил звонок от подрядчиков «Монди СЛПК». 

- Послезавтра лесовозы привезут водопропускные трубы в количестве шести, на участок дороги от Керчомьи до Логинъяга. Будут убирать старые перемычки и укладывать эти трубы. И руководство подрядчиков обращается как к администрации, так и к жителям нашего поселения с просьбой пропустить эти 6 лесовозов на делянки, чтобы не ехать порожняком до города, а загрузиться древесиной по 30 кубическмх метров. После, как выедут эти 6 лесовозов, дорога будет отгрейдерована, - рассказал глава Зимстана. 

Остается только надеятся, что ситуация будет развиваться в пользу жителей поселка и они вновь смогут спокойно ездить по своим дорогам. 

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Благоустройство

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