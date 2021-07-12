Стычки между жителями и полицейскими в Зимстане: почему местные вышли и заблокировали проезд

История с разбитыми дорогами и лесовозами в Зимстане продолжается. Несмотря на обещания главы Коми, фуры все равно продолжают ездить по дорогам поселка. Жители не стали это терпеть и вновь перекрыли пути. Портал PG11.ru узнал, как обстоит ситуация в поселке.

Одна из главных проблем поселка Зимстан - многострадальная дорога. Он сделана из песка и из-за этого ее постоянно портят проезжающие лесовозы, образуя колею. Происходит это при сухой и влажной погоде. В 2020 году местные жители устали это терпеть и перекрыли дорогу для проезжающих лесовозов.

Тогда на переговоры с жителями поселка приехал сам глава Коми, который пообещал, что на благоустройство дорог выделят около 100 миллионов рублей, а фуры будут ездить по ним только в зимнее время года, когда покрытие устойчивее всего. Однако ни одно из этих обещаний Владимир Уйба не выполнил: по словам главы поселка Владимира Лодыгина, фуры продолжают ездить, а об обещанных деньгах никто ничего не слышал.

- 10 июля жители перекрыли путь в связи с тем, что на 55-56 километре автомобильной дороги Усть-Кулом - Кирчемныгайны был закрыт проезд через аварийный мост. Управление автомобильных дорог ввело ограничение до 6 тонн, но по факту дорожники перекрыли мост плитами. В итоге люди вынуждены были ездить по объездной лесовозной дороге. Из-за этого по всей дороге образовалась колейность, - рассказал глава поселка Владимир Лодыгин.

В своем видеообращении он делает акцент на том, что возмущение у людей уже зашкаливает. На перекрытой дороге произошла конфликтная ситуация с полицейскийми. Глава поселка заявляет, что она спровоцирована самими сотрудниками.