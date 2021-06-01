«Вытаскивали всей деревней»: в Коми спасли бычка, который утоп в грязи

Жителям помог трактор
«Вытаскивали всей деревней»: в Коми спасли бычка, который утоп в грязи01 июня 2021
Фото очевидца
Ранее мы писали о том, как в селе Сизябск бычок утонул в грязи. Однако, как оказалось, он выжил.
Очевидец, который опубликовал сообщение об утопшем животном, сообщил порталу PG11.ru, что бычок сейчас находится в добром здравии. Его вытащили с помощью трактора.
- Здоров как бык! Вытаскивали всей деревней, - рассказал очевидец.
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