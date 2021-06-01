«Вытаскивали всей деревней»: в Коми спасли бычка, который утоп в грязи

Ранее мы писали о том, как в селе Сизябск бычок утонул в грязи. Однако, как оказалось, он выжил.

Очевидец, который опубликовал сообщение об утопшем животном, сообщил порталу PG11.ru, что бычок сейчас находится в добром здравии. Его вытащили с помощью трактора.