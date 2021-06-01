В Коми бычок утоп в грязи

Очевидец попытался найти его хозяина
В Коми бычок утоп в грязи01 июня 2021
Фото очевидца
В селе Сизябск Ижемского района бычок утоп в грязи. Об этом сообщается в группе «Жесть Коми».
Фото утопающего животного появилось в Сети еще 31 мая, однако в паблике его опубликовали только сегодня. Сообщается, что возле сизябской фермы утопал бычок. Автор фото попытался найти его владельца.
Информации о состоянии животного сейчас нет.
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01 июня 2021, 11:25
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