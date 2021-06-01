В Коми бычок утоп в грязи

В селе Сизябск Ижемского района бычок утоп в грязи. Об этом сообщается в группе «Жесть Коми».

Фото утопающего животного появилось в Сети еще 31 мая, однако в паблике его опубликовали только сегодня. Сообщается, что возле сизябской фермы утопал бычок. Автор фото попытался найти его владельца.

Информации о состоянии животного сейчас нет.

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