В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам08 июня 2021
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У некоторых заработки довольно велики
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам могут решить, как только в бюджете появятся дополнительные средства, заявил «РИА Новости» первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Так он прокомментировал письмо, в котором ФНПР призвала президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
- Я полагаю, что правительство, его социальный блок, подготовило различные предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе исходя из параметров доходности (заработка граждан), — сказал Рязанский.
Вместе с тем, подчеркнул он, в условиях бюджетных ограничений приходится выбирать приоритеты, и сейчас власти сосредоточились на поддержке семей с детьми.
- С появлением других возможностей бюджета индексация пенсий работающих пенсионеров должна состояться, — уверен сенатор. Он подчеркнул, что такое решение поддержат и все фракции Госдумы, и сенаторы, и институты гражданского общества.
-Механизм принятия решения достаточно прост, может и правительство внести такой законопроект, соответствующую работу могут взять на себя депутаты, — добавил Рязанский.
Он также отметил, что у половины работающих пенсионеров доходы невысоки, но у другой половины заработок довольно велик. Это люди культуры, науки, искусства, продолжающие профессиональную деятельность.
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