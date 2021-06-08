В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам могут решить, как только в бюджете появятся дополнительные средства, заявил «РИА Новости» первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Так он прокомментировал письмо, в котором ФНПР призвала президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

- Я полагаю, что правительство, его социальный блок, подготовило различные предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе исходя из параметров доходности (заработка граждан), — сказал Рязанский.

Вместе с тем, подчеркнул он, в условиях бюджетных ограничений приходится выбирать приоритеты, и сейчас власти сосредоточились на поддержке семей с детьми.

- С появлением других возможностей бюджета индексация пенсий работающих пенсионеров должна состояться, — уверен сенатор. Он подчеркнул, что такое решение поддержат и все фракции Госдумы, и сенаторы, и институты гражданского общества.

-Механизм принятия решения достаточно прост, может и правительство внести такой законопроект, соответствующую работу могут взять на себя депутаты, — добавил Рязанский.

Он также отметил, что у половины работающих пенсионеров доходы невысоки, но у другой половины заработок довольно велик. Это люди культуры, науки, искусства, продолжающие профессиональную деятельность.

Подпишитесь на «Про Город» в Telegram и Instagram