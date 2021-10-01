В России увеличили зарплаты военных и силовиков

С сегодняшнего дня, 1 октября, в России увеличили зарплату военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи. Она выросла на 3,7%, сообщают “РИА Новости”.

"Повысить с 1 октября 2021 г. в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - говорится в документе.

Из постановления следует, что также проиндексированы размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников войск национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.