В России поменяются правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Стало известно, что до конца года изменятся правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Об этом со ссылкой на Минтруда сообщают “РИА Новости”.

Так, выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода", то есть наличия у взрослых членов семьи заработка или его отсутствия по различным причинам.