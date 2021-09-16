В России поменяются правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Изменения коснутся причин получения
В России поменяются правила назначения пособий на детей от трех до семи лет16 сентября 2021
Фото из архива редакции
Стало известно, что до конца года изменятся правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Об этом со ссылкой на Минтруда сообщают “РИА Новости”.
Так, выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода", то есть наличия у взрослых членов семьи заработка или его отсутствия по различным причинам.
Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка, — говорится в сообщении.
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16 сентября 2021, 07:30
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