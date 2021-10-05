Сыктывкарские школьники будут уходить на карантин при заболеваемости 20% детей и персонала

Администрация Сыктывкара внесла изменения в комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекции. Нововведения коснутся, в том числе, и школьников.

Так, в период эпидемии занятия могут прекращаться в том случае, если заболели 20% человек от состава. Также теперь управления образования и культуры и руководители образовательных организаций могут решать вопрос о досрочных каникулах или их продлении, а также о переводе на дистанционные формы обучения. А вот управление дошкольного образования исключили из списка.