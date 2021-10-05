Сыктывкарские школьники будут уходить на карантин при заболеваемости 20% детей и персонала

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Сыктывкарские школьники будут уходить на карантин при заболеваемости 20% детей и персонала05 октября 2021
Фото из архива редакции
Администрация Сыктывкара внесла изменения в комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекции. Нововведения коснутся, в том числе, и школьников.
Так, в период эпидемии занятия могут прекращаться в том случае, если заболели 20% человек от состава. Также теперь управления образования и культуры и руководители образовательных организаций могут решать вопрос о досрочных каникулах или их продлении, а также о переводе на дистанционные формы обучения. А вот управление дошкольного образования исключили из списка.
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05 октября 2021, 08:09
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