Сыктывкарец, который покорил Эверест, записал видео с вершины

Сыктывкарец, который покорил Эверест, записал видео с вершины27 мая 2021
Скриншот из видео с телеграм-канала «Сыктывкар №1 »
Он посвятил свое восхождение столетию Республики Коми
Недавно мы писали о сыктывкарце Георгии Шулепове, который покорил самую высокую гору в мире - Эверест, и поднял там флаг Республики Коми и Беларуси. В Сети появилось видео с вершины горы, в котором альпинист обратился к землякам.
- Дорогие земляки! Сегодня, 23 мая 2021 года, я нахожусь на вершине мира - Эвересте! Это восхождение посвящаю столетию нашей республики. Процветания ей! А вам, дорогие - успеха, благополучия. Удачи во всем, берегите себя! - рассказал в обращении Георгий.
Напомним, это далеко не первая вершина, которую покорил Георгий. 19 июля 2018 года сыктывкарский предприниматель и многодетный отец Георгий Шулепов покорил в составе группы альпинистов из Свердловской области пик Ленина высотой 7 134 метра. Он стал первым жителем Коми, побывавшим на этой вершине за последние 20 лет.
Сейчас сыктывкарец направляется домой.
«Про Город» поздравляет Георгия с восхождением и желает альпинисту новых побед!
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27 мая 2021, 17:00
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