Сыктывкарец покорил высочайшую вершину Земли и поднял на нее флаги Коми и Беларуси26 мая 2021
vk.com / Сыктывкарец покорил высочайшую вершину Земли и поднял на нее флаги Коми и Беларуси
Мужчина на пути домой
Сыктывкарец Георгий Шулепов покорил Эверест – самую весокую вершину планеты. Родственники и друзья альпиниста распространяют в соцсетях поздравления и первые фотографии с восхождения.
vk.com
Что примечательно, Георгий поднял на Эверест не только флаг Коми. Вместе с Эдуардом Кубатовым из Кыргызстана альпинист поднял и флаг Белоруси за Владимира Фролова, который не смог сделать это из-за коронавируса.
Беларусское информационное агентство ОНТ
Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram
Напомним, это далеко не первая вершина, которую покорил Георгий. 19 июля 2018 года сыктывкарский предприниматель и многодетный отец Георгий Шулепов покорил в составе группы альпинистов из Свердловской области пик Ленина высотой 7 134 метра. Он стал первым жителем Коми, побывавшим на этой вершине за последние 20 лет.
«Про Город» поздравляет Георгия с восхождением и желает альпинисту новых побед!
Комментарии 0