Сыктывкарец покорил высочайшую вершину Земли и поднял на нее флаги Коми и Беларуси

Сыктывкарец Георгий Шулепов покорил Эверест – самую весокую вершину планеты. Родственники и друзья альпиниста распространяют в соцсетях поздравления и первые фотографии с восхождения.

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Что примечательно, Георгий поднял на Эверест не только флаг Коми. Вместе с Эдуардом Кубатовым из Кыргызстана альпинист поднял и флаг Белоруси за Владимира Фролова, который не смог сделать это из-за коронавируса.

Беларусское информационное агентство ОНТ

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Напомним, это далеко не первая вершина, которую покорил Георгий. 19 июля 2018 года сыктывкарский предприниматель и многодетный отец Георгий Шулепов покорил в составе группы альпинистов из Свердловской области пик Ленина высотой 7 134 метра. Он стал первым жителем Коми, побывавшим на этой вершине за последние 20 лет.

«Про Город» поздравляет Георгия с восхождением и желает альпинисту новых побед!