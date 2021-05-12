Сыктывкарцы организовали стихийный мемориал у школы №12: здесь пылает живой огонь

Горожане несут к нему цветы в память о погибших в теракте в Казани
Сыктывкарцы организовали стихийный мемориал у школы №12: здесь пылает живой огонь12 мая 2021
Евгения Сычева / PG11.com / Стихийный мемориал
У памятника Учителю, который находится рядом со школой №12, появился стихийный мемориал. Сыктывкарцы хотят почтить память погибших в казанском теракте учителей и детей.
У памятника становится все больше цветов, горит живой огонь, лежат мягкие игрушки.
Портал «Про Город» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в казанском теракте.
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12 мая 2021, 18:00
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