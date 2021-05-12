Сыктывкарцы организовали стихийный мемориал у школы №12: здесь пылает живой огонь

У памятника Учителю, который находится рядом со школой №12, появился стихийный мемориал. Сыктывкарцы хотят почтить память погибших в казанском теракте учителей и детей.

У памятника становится все больше цветов, горит живой огонь, лежат мягкие игрушки.

Портал «Про Город» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в казанском теракте.