Россияне заметили девушку, которая едет из Сыктывкара в Северодвинск на велосипеде

Жительница Коми спит в палатке в лесу
Россияне заметили девушку, которая едет из Сыктывкара в Северодвинск на велосипеде06 июля 2021
Скриншот из видео очевидца
На российской дороге заметили храбрую сыктывкарку Елену, которая решилась на подвиг - проехать от Сыктывкара до Северодвинска на велосипеде.
Как отмечается в ролике, девушка едет уже больше недели, спит в палатке, причем не в населенных пунктах, а в лесах, опушках и пляжах. Иногда она останавливается на привал или у местных жителей, чтобы пополнить запасы воды.
Человек, который встретил ее, крайне удивлен. Он рассказывает, что сам путешествует, однако не на такие расстояния и не таким способом.
Конечная тока маршрута девушки неизвестна. Она задумывается о том, ехать ли ей до Ставрополя.
Может быть вы знаете нашу землячку? Расскажите нам, как с ней возможно связаться!
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