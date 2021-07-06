Россияне заметили девушку, которая едет из Сыктывкара в Северодвинск на велосипеде

На российской дороге заметили храбрую сыктывкарку Елену, которая решилась на подвиг - проехать от Сыктывкара до Северодвинска на велосипеде.

Как отмечается в ролике, девушка едет уже больше недели, спит в палатке, причем не в населенных пунктах, а в лесах, опушках и пляжах. Иногда она останавливается на привал или у местных жителей, чтобы пополнить запасы воды.

Человек, который встретил ее, крайне удивлен. Он рассказывает, что сам путешествует, однако не на такие расстояния и не таким способом.



Конечная тока маршрута девушки неизвестна. Она задумывается о том, ехать ли ей до Ставрополя.

Может быть вы знаете нашу землячку? Расскажите нам, как с ней возможно связаться!