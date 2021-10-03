Родители студентов могут получать повышенную пенсию

Пенсионный фонд России напомнил россиянам о неочевидном условии для повышенных выплат. Родители-пенсионеры, чьи дети учатся на очном отделении высших учебных заведений, имеют право получать от государства больше денег. Об этом со ссылкой на ПФР пишет Lenta.ru.

– Студенты должны обучаться по основным образовательным программам в российских или иностранных учебных заведениях. Тип и вид организации, в которой обучается ребенок, не имеет значения, — сказано в сообщении ПФР.

Форма обучения тоже не учитывается — на повышенную пенсию могут рассчитывать и родители бюджетников, и тех, кто обучается на платной основе. Выплаты будут производиться до окончания детьми учебного заведения. Однако, если ребенок достигнет 23 лет до выпуска из ВУЗа, то пенсия перестанет быть повышенной.