Олег Михайлов побеждает на выборах в Госдуму

Избирком региона сообщил о том, что обработано уже 98,59% протоколов участковых комиссий Коми на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. И на текущий момент, согласно голосованию, по одномандатному округу побеждает Олег Михайлов, представляющий КПРФ. Он набрал 32,44% голосов.

На втором месте оказалась Ольга Савастьянова от “Единой России”, за которую проголосовали 26,8% избирателей. На третьем месте - Татьяна Саладина от “Справедливой России” и набранные ею 9,14% голосов.

Официальные результаты станут известны 21 сентября.