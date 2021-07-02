Обзор: чем отличаются друг от друга вакцины от коронавируса, доступные на российском рынке

Сейчас на рынке вакцин в России доступно всего три прививки от коронавируса. Портал PG11.ru узнал, что отличает их друг от друга.

1. Спутник-V

Вакцина Спутник-V зарегистрирована в России и более чем в 30 странах мира. Это генноинженерная векторная с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, которые лишены способности размножаться.

Спутник-V вводится в организм два раза с интервалом в 3 недели.

Разработчиком вакцины выступили НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Ее производят в Санкт-Петербурге, Владимирской области и Зеленограде.

Эффективность вакцины составляет 91,4 процента, против тяжелого течения заболевания - 100 процентов, это подтвердил Lancet, ведущий медицинский журнал мира. Ожидается, что иммунитет после вакцинации формируется на два года (доказано, что на 9 месяцев).

Побочные эффекты:

У привитых может наблюдаться гриппоподобный синдром - повышение температуры (иногда до 38-39 градусов), мышечные и суставные боли, боль в месте введения, общая слабость, головная боль. При необходимости рекомендуется принимать жаропонижающие средства. Обычно симптомы проходят в течение 1-2 дней.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.

Противопоказания:

Вакцину Спутник-V применяют у взрослых 18-60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+.

Вакцину нельзя применять при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины; тяжелых аллергических реакциях в анамнезе; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний.

Прививку можно выполнить через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ- после нормализации температуры.

При тяжелых осложнениях после введения первой дозы (анафилактический шок, генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.) введение второго компонента также запрещается.

С осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ и других заболеваниях сердца, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ и др.

2. КовиВакКорона

КовиВакКорона зарегистрирована в России и Туркменистане. Это генноинженерная пептидная вакцина создана на основе искусственных пептидов, которые копируют фрагменты коронавируса. Она вводится двукратно с интервалом в 2-3 недели.

Вакцина разработана и производится в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Эффективность:

Иммунологическая эффективность КовиВака - 100%.

Имунная защита будет действовать один год.

Сильных нежелательных явлений, связанных с действием вакцины не выявлено, отмечается боль в месте укола и повышение температуры до 38,5 градусов.

Кому рекомендована, противопоказания, особенности

Применяют у взрослых 18-60 лет, также проводились испытания вакцины на добровольцах 60+.

Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Также запрещено делать прививку при гиперчувствительности к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и др.); при тяжелых формах аллергических заболеваний; первичном иммунодефиците, злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях, поствакцинальных осложнениях при предыдущем введении вакцины; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения.

Прививку можно делать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

3. КовиВак

КовиВак зарегистрировали в России 20 февраля 2021 года. Сейчас планируется регистрация в других зарубежных странах. Она создана на основе «убитого» целого коронавируса. Это классический тип вакцин, которые производzтся еще с прошлого века.

Вводится двукратно с интервалом в две недели.

Ее разработил и производит ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Эффективность и побочные проявления

Иммунологическая эффективность составляет 85% (образование антител в определенные протоколом сроки, однако разработчики не исключают, что иммунный ответ может сформироваться несколько позже).

Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований.

Серьезных нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено, у 15% участников отмечалась легкая боль в месте укола, а уплотнение - у 1%. Головная боль и легкое повышение температуры были у единичных участников испытаний.

Кому рекомендована, противопоказания, особенности

Применяют у взрослых 18-60 лет.

Вакцины такого типа применяют у людей с иммуносупрессивными и иммунодефицитными состояниями.

Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились. Также не применяют у людей, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации, а также людям с тяжелыми аллергиями.

Временно противопоказана: при острых лихорадочных состояниях, острых инфекционных и обострении хронических заболеваний. Прививку делают через 2-4 недели после выздоровления.

Допускается возможность вакцинации при хронических заболеваниях почек, печени, нейроэндокринной системы, тяжелых заболеваниях кроветворения, аутоиммунных , аллергических заболеваниях, бронхиальной астме и др. Состояние пациента и возможность прививки с учетом фактора польза-риск оценивает лечащий врач.

4. Спутник Лайт

Недавно в гражданский оборот поступили первые дозы вакцины Спутник Лайт. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, она будет применятся преимущественно для вакцинации переболевших коронавирусом.

От Спутника ее отличает то, что она - единственная в России однокомпонентная вакцина.

По данным РФПИ, эффективность "Спутника Лайт" составила 79,4% (спустя 28 дней после прививки) - выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин.

«Спутником Лайт» будут прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предполагал, что иммунитет после прививки будет сохраняться от трех до пяти месяцев, что заметно меньше, чем после получения двух доз «Спутника V».