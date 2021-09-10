Нарколог рассказал, какой алкогольный напиток для мужчин опаснее всего

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Нарколог рассказал, какой алкогольный напиток для мужчин опаснее всего10 сентября 2021
Фото: pixabay.com
Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн назвал алкогольный напиток, который представляет наибольшую опасность для мужчин. Об этом пишут ria.ru.
Так, это звание досталось пиву. Как оказалось, в нем содержится фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном. Что же касается девушек, то им, по словам эксперта, вреден любой алкоголь.
У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь, — сказал нарколог.
По его словам, злоупотребление алкоголем у женщин приводит к более быстрому формированию зависимости и "глубинным дефектам личности".
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10 сентября 2021, 08:30
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