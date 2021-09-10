Нарколог рассказал, какой алкогольный напиток для мужчин опаснее всего

Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн назвал алкогольный напиток, который представляет наибольшую опасность для мужчин. Об этом пишут ria.ru.

Так, это звание досталось пиву. Как оказалось, в нем содержится фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном. Что же касается девушек, то им, по словам эксперта, вреден любой алкоголь.

У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь, — сказал нарколог.

По его словам, злоупотребление алкоголем у женщин приводит к более быстрому формированию зависимости и "глубинным дефектам личности".