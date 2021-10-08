Минздрав заявил о нехватке медицинских кадров в России

Замглавы Миздрава страны Татьяна Семенова заявила о том, что в России сейчас не хватает врачей и медицинских работников. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Мы знаем, что в Российской Федерации продолжать не хватать медицинских кадров, продолжает не хватать врачей, но все громче и громче мы говорим слова о том, что вопрос количества напрямую зависит от вопроса качества", - сказала она на открытии Центра компетенций на базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

По ее Семеновой, качество подготовки специалистов и объем их знаний обеспечивает достижение целей здравоохранения в горизонте 2030 года, в частности, достижения продолжительности жизни в 78 лет.