К 2024 году оформление всех справок должны перевести в онлайн

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что благодаря реализации инициативы "Госуслуги онлайн" уже к 2024 году можно будет оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн. Об этом пишут "РИА Новости".

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", — сказал Чернышенко.

Стоит отметить, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаться за ними лично, такая возможность сохранится.