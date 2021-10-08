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К 2024 году оформление всех справок должны перевести в онлайн

К 2024 году оформление всех справок должны перевести в онлайн

08 октября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
К 2024 году оформление всех справок должны перевести в онлайн Фото из архива редакции
Рассказываем подробности

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что благодаря реализации инициативы "Госуслуги онлайн" уже к 2024 году можно будет оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн. Об этом пишут "РИА Новости".

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", — сказал Чернышенко.

Стоит отметить, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаться за ними лично, такая возможность сохранится.

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