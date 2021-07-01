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Жители поселка под Сыктывкаром три года живут без газа, хотя заплатили за его подключение

Жители поселка под Сыктывкаром три года живут без газа, хотя заплатили за его подключение

01 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Жители поселка под Сыктывкаром три года живут без газа, хотя заплатили за его подключение pixabay.com
В управляющей компании сбрасывают трубку

В нашу редакцию обратились жители поселка Краснозатонский, которые заявляют, что уже больше трех лет не могут провести газ в свой дом. Во всем они винят управляющую компанию. Портал PG11.ru разобрался в ситуации. 

В 2018 году жители дома №2/2 на улице Краснозатонская решили провести в свой дом газ. Они пошли в клиентский центр «Газпрома», оплатили все необходимые работы: газопровод, подведение, наружние сети, внутренние сети. При том оплачивали сами, без поддержки государства. 

Со своей стороны «Газпром» провел работы и поставил необходимое оборудование. Но в 2021 году, когда все работы были выполнены и жильцы готовы были получить заветный газ, они столкнулись с проблемой со стороны их управляющей компании «Наш Дом». 

- Нас обязали составить протокол общего собрания жильцов с целью внесения изменений в договор обслуживания. Собрание провели 23 марта, а 24 марта отнесли протокол. Два месяца нам заявляли, что специалист, который занимается этим вопросом, в отъезде, потом в отпуске, а потом придумывали еще много чего, - рассказала местная жительница.

Спустя два месяца жильцам заявили, что их протокол неправильный, нужно использовать другой шаблон. Жильцы наняли юриста, чтобы правильно оформить документацию. 3 июня они отнесли его в управляющую компанию, однако спустя 10 рабочих дней, в течение которых запрос должны были обработать, ответ они не получили. 

- На звонки отвечают по-хамски. Пожалуйста, помогите решить эту проблему! - заключили жильцы. 

Мы пытались дозвонится до управляющей компании «Наш Дом». Однако там сбрасывают трубку.

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