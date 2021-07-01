Жители поселка под Сыктывкаром три года живут без газа, хотя заплатили за его подключение

В нашу редакцию обратились жители поселка Краснозатонский, которые заявляют, что уже больше трех лет не могут провести газ в свой дом. Во всем они винят управляющую компанию. Портал PG11.ru разобрался в ситуации.

В 2018 году жители дома №2/2 на улице Краснозатонская решили провести в свой дом газ. Они пошли в клиентский центр «Газпрома», оплатили все необходимые работы: газопровод, подведение, наружние сети, внутренние сети. При том оплачивали сами, без поддержки государства.

Со своей стороны «Газпром» провел работы и поставил необходимое оборудование. Но в 2021 году, когда все работы были выполнены и жильцы готовы были получить заветный газ, они столкнулись с проблемой со стороны их управляющей компании «Наш Дом».

- Нас обязали составить протокол общего собрания жильцов с целью внесения изменений в договор обслуживания. Собрание провели 23 марта, а 24 марта отнесли протокол. Два месяца нам заявляли, что специалист, который занимается этим вопросом, в отъезде, потом в отпуске, а потом придумывали еще много чего, - рассказала местная жительница.

Спустя два месяца жильцам заявили, что их протокол неправильный, нужно использовать другой шаблон. Жильцы наняли юриста, чтобы правильно оформить документацию. 3 июня они отнесли его в управляющую компанию, однако спустя 10 рабочих дней, в течение которых запрос должны были обработать, ответ они не получили.

- На звонки отвечают по-хамски. Пожалуйста, помогите решить эту проблему! - заключили жильцы.

Мы пытались дозвонится до управляющей компании «Наш Дом». Однако там сбрасывают трубку.