Хаски, которых бросили на растерзание волкам, нашли новых хозяев

Брошенных в районе Визинги хаски пристроили в добрые руки. Об этом зоозащитники сообщили в соцсетях, передает "Комиинформ".

Сейчас три собаки уехали на новое место жительства. А вот кобель в день, когда других собак увезли на стерилизацию, разгрыз вольер и убежал, хотя ранее вместе с сородичами вел себя спокойно. Поиски собаки продолжаются. Хозяев брошенных хаски пока не нашли.

Между тем, как сообщают зоозащитники, по мнению местных жителей, предполагаемый владелец установлен, но он отказывается контактировать с активистами. У мужчины более 20 собак этой породы.

- Он не задумываясь ответил, что это не его собаки. Меня смутило, что человек даже не вышел, не проверил своих подопечных. Местный житель видел, как тот посадил собак в машину и уехал, а приехал без них. Другие соседи рассказали, что именно найденные в лесу собаки незадолго до того времени, как оказались в Горьковском, бегали у них на участке, - пишет активистка. - К сожалению, пока нет ответственности за то, что выбросил своего питомца. Но мы все ждём этого закона, очень ждём.

Напомним, в Сысольском районе на окраине села Визинга из леса вышли несколько собак породы хаски. В селе их заметили 20 апреля. Уставшие и измотанные они прибились ко двору одного из домов. Собак просто вывезли умирать в лес, на растерзание волкам. Одну из них покусали в шею.

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