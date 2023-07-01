Юлианна Караулова обняла фанатку: в Сыктывкаре прошел выпускной "Твои облака" — 2023

1 июля 2023 года в Сыктывкаре состоялся девятый республиканский выпускной “Твои облака”. Хедлайнером вечера стала российская певица Юлианна Караулова.

Напомним, шоу было перенесено на 1 июля из-за отмены массовых мероприятий 24 июня из-за политической обстановки. В тот день главной звездой должен был стать певец ELMAN.

Приглашенная звезда должна была появиться на сцене ровно в 19:00. Однако артистке не терпелось выйти к зрителям, поэтому она начала свое выступление почти на 20 минут раньше положенного.

Многие из-за этого не успели увидеть начало концерта.

“В баннерах было написано, что концерт будет в 19:00. Мы подошли, а она уже половину своих песен пропела. Очень грустно из-за того, что не увидели все выступление”, — высказалась сыктывкарка, которая пришла на концерт.

Певица исполнила большинство своих хитов. Кроме того, звезда спела известную композицию Ирины Аллегровой “Угонщица”.