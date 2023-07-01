Юлианна Караулова обняла фанатку: в Сыктывкаре прошел выпускной "Твои облака" — 2023

1 июля 2023 года в Сыктывкаре состоялся девятый республиканский выпускной “Твои облака”. Хедлайнером вечера стала российская певица Юлианна Караулова.
Напомним, шоу было перенесено на 1 июля из-за отмены массовых мероприятий 24 июня из-за политической обстановки. В тот день главной звездой должен был стать певец ELMAN.
Приглашенная звезда должна была появиться на сцене ровно в 19:00. Однако артистке не терпелось выйти к зрителям, поэтому она начала свое выступление почти на 20 минут раньше положенного.
Многие из-за этого не успели увидеть начало концерта.
“В баннерах было написано, что концерт будет в 19:00. Мы подошли, а она уже половину своих песен пропела. Очень грустно из-за того, что не увидели все выступление”, — высказалась сыктывкарка, которая пришла на концерт.
Певица исполнила большинство своих хитов. Кроме того, звезда спела известную композицию Ирины Аллегровой “Угонщица”.
“Всем лайк от меня и от Иришки. Сейчас я продолжу со своими треками. Они вроде тоже ничего. Был у нас тречок, который залетал в тренды “Тик-тока” в ковидные времена. Были такие, помните? Я желаю, чтобы никогда таких ограничений у вас ни в чем и нигде не было. Давайте вспоминать это время с улыбкой. Хочу, чтобы все, кто пришел на эту площадь скромными котятками, обязаны уйти дикими пумами”, — сказала певица, перед исполнением своего хита “Дикая пума”.
Девушка активно общалась с публикой, желала успеха выпускникам во взрослой жизни и заряжала всех жителей своим позитивом и энергией.
“Дальше будет только лучше и только круче! Хочу призвать вас запомнить этот удивительный момент потому, что он по-настоящему теплый, и, так получается, что жизнь бывает суровой. Но сейчас о хорошем. О том, что есть такие люди, которые рядом с вами. Их надо беречь и греться этими людьми. Если вдруг станет грустно — вспоминайте этот день”, — посоветовала зрителям артистка.
Еще спустя пару треков Юлианна спустилась со сцены и начала подходить к зрителям. Девушка давала всем пять и обнимала сыктывкарцев.
“На улице так светло, на душе светло! Так радостно! Я вижу и слышу каждого. Прямо сейчас я иду к вам на массовый сеанс терапии волшебства. Я хочу вас призвать убрать телефоны. Я понимаю, что я к вам сейчас приду, хочется подснять. Ну так две минуты снимайте, а потом уберите. Потому что с телефонами в руках, как-то не классно отдыхать. Еще я хочу вас призвать загадать желание, потому что это волшебный вечер. Пусть желания обязательно сбываются. Мечтайте так, как будто вам пять лет”, — пожелала певица.
“Спасибо за вашу энергию! За этот вечер! Пусть он будет долгим и нескучным!” — завершила свое выступление Юлианна Караулова.