В эти выходные в Коми отменены все праздничные мероприятия

В Коми отменены все массовые мероприятия на эти выходные, 24-25 июня, сообщает пресс-служба главы Коми.

Республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре, Республиканский многожанровый арт-фестиваль "Точка притяжения" в Ухте, ежегодный рок-фестиваль "СОСНЫ" в Сосногорске и другие массовые, культурно-развлекательные мероприятия отменены.