В эти выходные в Коми отменены все праздничные мероприятия

В Коми отменены все массовые мероприятия на эти выходные, 24-25 июня, сообщает пресс-служба главы Коми.
Республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре, Республиканский многожанровый арт-фестиваль "Точка притяжения" в Ухте, ежегодный рок-фестиваль "СОСНЫ" в Сосногорске и другие массовые, культурно-развлекательные мероприятия отменены.
Жителей Республики Коми просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Напомним, ранее президент Владимир Путин обратился к жителям страны с экстренным заявлением. Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев.