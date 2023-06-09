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Житель Коми отправится в колонию за 10 упаковок сыра

Житель Коми отправится в колонию за 10 упаковок сыраФото из архива "Pro Города"

В Ухте вынесли приговор 21-летнему любителю сыра, который похитил с десяток упаковок этого продукта из магазина в торговом центре.

Установлено, что в августе 2022 года молодой человек уже попадался на мелкой краже, за что получил штраф в размере трех тысяч рублей. Оплачивать он его не стал. Вместо этого он, уже в феврале 2023 года, пошел в торговый центр и украл 10 упаковок с сыром на полторы тысячи рублей.  Кроме того, ухтинец привлекался к уголовной ответственности уже шесть раз за аналогичные преступления.

В суде он признал свою вину, но ущерб не возместил. Суд решил приговорить неисправимого воришку к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей.

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