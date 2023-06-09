Житель Коми отправится в колонию за 10 упаковок сыра

В Ухте вынесли приговор 21-летнему любителю сыра, который похитил с десяток упаковок этого продукта из магазина в торговом центре.

Установлено, что в августе 2022 года молодой человек уже попадался на мелкой краже, за что получил штраф в размере трех тысяч рублей. Оплачивать он его не стал. Вместо этого он, уже в феврале 2023 года, пошел в торговый центр и украл 10 упаковок с сыром на полторы тысячи рублей. Кроме того, ухтинец привлекался к уголовной ответственности уже шесть раз за аналогичные преступления.