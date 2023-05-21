Житель Ухты получил штраф за наркотики

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в пресс-службе судов Республики Коми, ухтинец за выращивание конопли получил административный штраф. В рамках административного дело в отношении ухтинца вынесли постановление о том, что мужчина культивировал куст конопли для собственного потребления.

Своими действиями житель Ухты незаконно культивировал растение с содержащимся в нем наркотическим средством. Мужчиной было допущено правонарушение, за которое ему необходимо понести ответственность в рамках статьи 10.5.1 КоАП РФ.