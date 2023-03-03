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Против жителя Коми возбудили уголовное дело за сушеные грибы

Против жителя Коми возбудили уголовное дело за сушеные грибыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как сообщает МВД России по городу Инта, сотрудники полиции установили причастность местного жителя к преступлению по обороту незаконных наркотических средств. Ранее судимый 37-летний мужчина хранил у себя в квартире высушенные галлюциногенные грибы.

Во время обыска в квартире интинца обнаружили и изъяли шесть пакетов с сушенными грибами общим весом в 10,31 граммов. В ходе химического исследования специалисты установили, что грибы содержат в своем составе наркотическое вещество псилоцибин. 

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства по явке.
 

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