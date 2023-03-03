Против жителя Коми возбудили уголовное дело за сушеные грибы

Как сообщает МВД России по городу Инта, сотрудники полиции установили причастность местного жителя к преступлению по обороту незаконных наркотических средств. Ранее судимый 37-летний мужчина хранил у себя в квартире высушенные галлюциногенные грибы.

Во время обыска в квартире интинца обнаружили и изъяли шесть пакетов с сушенными грибами общим весом в 10,31 граммов. В ходе химического исследования специалисты установили, что грибы содержат в своем составе наркотическое вещество псилоцибин.