В Ярославской области вспыхнул газопровод Ухта — Торжок

В Ярославской области вспыхнул газ на магистрали Ухта — Торжок-3 через реку Волга. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел 13 февраля.
По информации спасательной службы, произошла разгерметизация, в результате чего газ вышел и воспламенился. В компании “Газпром трансгаз Ухта” отметили, что разрыв произошел на резервной нитке подводного перехода.
На видео в социальных сетях можно увидеть огненный столб, который заметен даже с большого расстояния. На место вскоре прибыли 16 спасателей и 4 единицы техники. Вскоре пламя потушили.
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