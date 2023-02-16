В Ярославской области вспыхнул газопровод Ухта — Торжок

В Ярославской области вспыхнул газ на магистрали Ухта — Торжок-3 через реку Волга. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел 13 февраля.

По информации спасательной службы, произошла разгерметизация, в результате чего газ вышел и воспламенился. В компании “Газпром трансгаз Ухта” отметили, что разрыв произошел на резервной нитке подводного перехода.