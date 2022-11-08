Zara и Bershka возвращаются на российский рынок под новыми названиями

Zara, Bershka и другие популярные компании вернутся в Россию под новыми названиями. Бизнес купит группа компаний, которая будет работать в стране под своими брендами. Об этом со ссылкой на холдинг сообщают "Известия".

В компании, которая ранее владела уходящими из страны брендами, отметили, что уже достигли первоначального соглашения и ждут одобрения правительства РФ. Сделка не только вернет россиянам возможность покупать полюбившиеся вещи, но и сохранит рабочие места, а также позволит продолжать платить арендодателям.