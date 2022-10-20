Коми заметет снегом: объявлено штормовое предупреждение

В Коми нагрянут первые серьезные метели. Они будут настолько мощными, что в МЧС республики объявили штормовое предупреждение. Ожидается, что снегом заметет сразу несколько городов и целых районов.

Снежные бури начнутся около 18:00 20 октября и продлятся примерно до 6:00 21 октября. Непогода ожидается в Усть-Цилемском, Ижемском, Сосногорском районах, Ухте и Вуктыле. Синоптики прогнозируют усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, а также метель. В Вуктыльском и Печорском районах пройдут сильные снегопады, которые принесут до 6-8 миллиметров осадков.