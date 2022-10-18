В Коми простятся с погибшими в смертельном ДТП, которое случилось по вине пьяного водителя

14 октября в Инте произошло смертельное ДТП с пьяным водителем, который сбил велосипедиста, после съехал в кювет. В аварии погибла 15-летняя девочка, которая в момент столкновения была в салоне машины. Теперь родственники собирают деньги на прощание.

Напомним, по данным ГИБДД по Коми, 21-летний пьяный водитель “Тойоты” выехал на сторону встречного движения и сбил 50-ти летнего велосипедиста. После чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибли велосипедист и 15-летняя девочка, которая ехала в “Тойоте”. Остальные пассажиры и водитель получили травмы.