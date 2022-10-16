Подростки из Коми попали в смертельное ДТП в прямом эфире

Вечером 14 октября в Инте произошла смертельная авария. В ГИБДД по Коми сообщили подробности.

Все произошло в 17:03. Водитель "Тойоты" ехал по улице Западной, выехал на "встречку", сбил там велосипедиста и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. В аварии пострадало шестеро. Велосипедист 1972 года рождения скончался на места аварии до приезда скорой, так же на месте ДТП до прибытия медиков умерла пассажирка "Тойоты" 2007 года рождения. Водитель 2001 года рождения и пассажиры 2003, 2004 и 2005 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.