Жителей Коми приглашают на работу в Росгвардию

В Росгвардии Коми ищут водителей и приглашают на работу молодых людей от 18 до 35 лет. Открытые вакансии — полицейский-водитель и полицейский.

От соискателей требуется пройденная служба в войсках РФ, образование не ниже среднего общего, а также отсутствие судимостей и ограничений по состоянию здоровья.