Жителей Коми приглашают на работу в Росгвардию

В Росгвардии Коми ищут водителей и приглашают на работу молодых людей от 18 до 35 лет. Открытые вакансии — полицейский-водитель и полицейский.
От соискателей требуется пройденная служба в войсках РФ, образование не ниже среднего общего, а также отсутствие судимостей и ограничений по состоянию здоровья.
Работодатель гарантирует зарплату от 30 до 60 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток, а также сменный график работы.
Также сотрудник и один из членов его семьи получит оплату проезда к месту проведения отпуска, ежегодную матпомощь, бесплатное медобслуживание самого сотрудника и членов его семьи, страхование жизни и здоровья, льготное исчисление пенсии, возможность получения высшего образования и компенсацию за поднаем жилых помещений.
Вакансии доступны в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Воркуте, Инте, Печоре, Вуктыле, Троицко-Печорске, Сосногорске, Айкино, Микуни, Визинге, Усть-Куломе и Емве.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (8212) 28-10-07; 8 (8212) 28-10-47