Пропавшую в Ухте 14-летнюю Анастасию Поздееву нашли погибшей

Рядом с телом девочки нашли сложенную куртку. Информацию о гибели пропавшей уже подтвердили в Следственном комитете. Сотрудники органов будут отрабатывать все версии произошедшего.

Напомним, 14-летняя Анастасия Поздеева пропала 5 октября в Ухте. Как известно, она ушла из дома в школу и не вернулась. Подросток оставила дома телефон и удалила все свои аккаунты в социальных сетях. В течение недели ее искали всем городом: полиция, спасатели и местные жители.