14-летнюю девочку из Ухты ищут более ста человек

На поиски 14-летней девочки из Ухты подключились сотни добровольцев. Ребенка ищут круглые сутки волонтеры, спасатели и полиция. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщил информационный координатор “Лизы Алерт”.

Напомним, Анастасию Поздееву в последний раз видели в 08:00 5 октября. Как выяснилось, она просто ушла в школу, оставив телефон, удалив все странички в соцсетях.

Родители сразу же забили тревогу о пропаже дочери. Сейчас в поисках девочки помогают “Ухтаспас”, МВД и “Лиза Алерт по Коми”.