14-летнюю девочку из Ухты ищут более ста человек

На поиски 14-летней девочки из Ухты подключились сотни добровольцев. Ребенка ищут круглые сутки волонтеры, спасатели и полиция. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщил информационный координатор “Лизы Алерт”.
Напомним, Анастасию Поздееву в последний раз видели в 08:00 5 октября. Как выяснилось, она просто ушла в школу, оставив телефон, удалив все странички в соцсетях.
Родители сразу же забили тревогу о пропаже дочери. Сейчас в поисках девочки помогают “Ухтаспас”, МВД и “Лиза Алерт по Коми”.
“Мы искали девочку ночью 6 октября, потом подключились волонтеры. Поиски ведутся под руководством МВД города Ухта. Нам начали помогать неравнодушные люди. Они очень замотивированы на то, чтобы найти девочку”, — пояснила информационный координатор “Лизы Алерт” Юлия Пинежанинова.
Как сообщил координатор, ночью 7 октября на поиски прибыли около 110 волонтеров. Также по всему городу расклеено 1100 объявлений о пропаже и 500 ориентировок.
Пока поиски проходят только в черте города.