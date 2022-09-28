Глава Коми объявил сбор средств для мобилизованных

Владимир Уйба выступил с видеообращением к жителям КОми. В нем он объявил о сборе средств для резервистов из Коми. Собирать их будут через фонд “Добрая республика”.
Средства пойдут на обеспечение людей снаряжением, а также средствами первой необходимости. Также будет организован и сбор вещей.
Реквизиты для перечисления пожертвований
Получатель платежа:
ФОНД «ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА»
ИНН 1101171396/КПП 110101001
ОГРН 1211100001980
Счет в Сбербанке:
Р/с: 40701 810 1 28000000053
К/с: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк
Назначение платежа для физических лиц:
“Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта”.
Назначение платежа для юридических лиц:
“Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН”.