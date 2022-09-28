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Глава Коми объявил сбор средств для мобилизованных

Глава Коми объявил сбор средств для мобилизованныхСкриншот из видео

Владимир Уйба выступил с видеообращением к жителям КОми. В нем он объявил о сборе средств для резервистов из Коми. Собирать их будут через фонд “Добрая республика”.

Средства пойдут на обеспечение людей снаряжением, а также средствами первой необходимости. Также будет организован и сбор вещей.

Реквизиты для перечисления пожертвований

Получатель платежа:

ФОНД «ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА»

ИНН 1101171396/КПП 110101001

ОГРН 1211100001980

Счет в Сбербанке:

Р/с: 40701 810 1 28000000053

К/с: 30101810400000000640

БИК 048702640

Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк

Назначение платежа для физических лиц:

“Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта”.

Назначение платежа для юридических лиц:

“Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН”.

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