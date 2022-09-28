Глава Коми объявил сбор средств для мобилизованных

Владимир Уйба выступил с видеообращением к жителям КОми. В нем он объявил о сборе средств для резервистов из Коми. Собирать их будут через фонд “Добрая республика”.

Средства пойдут на обеспечение людей снаряжением, а также средствами первой необходимости. Также будет организован и сбор вещей.