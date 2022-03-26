Женщину из Коми, которая живет в аэропорту, ищут приставы: она должна больше миллиона

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге уже шесть месяцев живет женщина. Как выяснилось, ее зовут Светлана Кръстева и она находится в федеральном розыске. "Pro Город" выяснил, почему приставы ищут жительницу аэропорта.

Пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми Елена Мезенцева сообщила, что Светлана не платила по долгам, а потом и вовсе "пропала с радаров". Поэтому специалисты УФССП были вынуждены объявить ее в розыск.