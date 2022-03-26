Женщину из Коми, которая живет в аэропорту, ищут приставы: она должна больше миллиона

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге уже шесть месяцев живет женщина. Как выяснилось, ее зовут Светлана Кръстева и она находится в федеральном розыске. "Pro Город" выяснил, почему приставы ищут жительницу аэропорта.
Пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми Елена Мезенцева сообщила, что Светлана не платила по долгам, а потом и вовсе "пропала с радаров". Поэтому специалисты УФССП были вынуждены объявить ее в розыск.
"Наши специалисты сейчас направят поручение коллегам в управление судебных приставов в Екатеринбурге, чтобы удостовериться, что женщина, которая живет в аэропорту действительно та, которую мы разыскиваем. Уже после этого с нее потребуют объяснение и так далее. Но задерживать ее по этому поводу не будут, потому что это не уголовное преследование", — объяснила специалист.
В банке данных исполнительных производств УФССП, который находится в открытом доступе, сообщается, что светлана задолжала приставам почти два миллиона рублей.
Сейчас обитательница аэропорта в Екатеринбурге пытается устроиться бухгалтером, но не меньше, чем за 150 тысяч рублей.
Напомним, по словам младшей сестры «постоялицы» аэропорта, Светлана уехала из Коми больше двух лет назад. Девушка рассказала, что она с мамой постоянно отправляет Светлане деньги — хватило бы даже на билет. Но женщина не спешит возвращаться домой.