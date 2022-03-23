В аэропорту Екатеринбурга полгода живет женщина из Коми

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге уже шесть месяцев живет женщина. Как пишет портал URA.RU, это Светлана Кръстева из Коми, о чем рассказала ее сестра — Снежана Коровина. По словам младшей сестры «постоялицы» воздушной гавани, Светлана уехала из Коми больше двух лет назад. С родственниками она особенно не общалась, известно лишь, что работала в Новом Уренгое волонтером, а затем улетела в Екатеринбург. Сестра рассказала, что она с мамой постоянно отправляет Светлане деньги — хватило бы даже на билет. Но женщина не спешит возвращаться домой.

Родные рассказывают, что у гости из Коми была очень прибыльная работа — она была главным бухгалтером в крупной компании. Сейчас женщину убеждают найти работу поскромнее, но она заявляет, что не собирается трудиться за 50 тысяч рублей в месяц.