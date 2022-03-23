Пострадавшего на пожаре с бензовозом жителя Коми срочно перевозят в Нижний Новгород

Возгорание грузового автомобиля с прицепом-цистерной в районе железнодорожной станции Кожва произошло 19 марта. Когда пожарные прибыли на место, огнем была охвачена и машина, и прицеп с топливом. Пострадало два человека, один из них погиб. "Pro Город Сыктывкар" связался с отцом выжившего мужчины, чтобы выяснить, как себя чувствует пострадавший.

Отец рабочего, которому удалось выжить на жутком пожаре, рассказал, что его сына должны были отправить санавиацией в ожоговый центр в Нижнем Новгороде еще в понедельник, 21 марта. Однако транспортировку пришлось отложить, чтобы стабилизировать состояние пострадавшего.