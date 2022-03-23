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Сыктывкарцы: «Из подъезда валит дым, пожарные что-то пилят»

Сыктывкарцы: «Из подъезда валит дым, пожарные что-то пилят»Фото очевидца для «Pro Город Сыктывкар»

Очевидцы сообщают о пожаре На Комарова, 3 в Сыктывкаре произошел пожар. Об этом "Pro Городу" сообщили очевидцы.

Горожане рассказали, что 23 марта в 11:45 пожарная машина подъехала к седьмому подъезду дома №3 на улице Комарова. Со слов очевидцев, из подъезда валит дым, на месте работают сотрудники скорой помощи, Росгвардии и аварийной службы. 

"В соседних домах слышен запах дыма, очаг возгорания непонятен. Мне кажется, что там что-то пилят, может, пытаются получить доступ к квартире. Пожарные выносят какие-то куски из дома"— отметил очевидец.

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