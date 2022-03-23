Сыктывкарцы: «Из подъезда валит дым, пожарные что-то пилят»

Очевидцы сообщают о пожаре На Комарова, 3 в Сыктывкаре произошел пожар. Об этом "Pro Городу" сообщили очевидцы.

Горожане рассказали, что 23 марта в 11:45 пожарная машина подъехала к седьмому подъезду дома №3 на улице Комарова. Со слов очевидцев, из подъезда валит дым, на месте работают сотрудники скорой помощи, Росгвардии и аварийной службы.