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Сыктывкарца, который поджег себя у колледжа, подключили к ИВЛ

Сыктывкарца, который поджег себя у колледжа, подключили к ИВЛФото из архива «Pro Город Сыктывкар»

Сыктывкарец 21 марта поджег себя у Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Мужчину экстренно доставили в Эжвинскую горбольницу. "Pro Город Сыктывкар" выяснил, в каком состоянии находится сыктывкарец спустя два дня после происшествия.

В Минздраве Коми сообщили, что пострадавшего мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние горожанина остается стабильно тяжелым, каких-либо прогнозов врачи до сих пор не дают.

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