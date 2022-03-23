Сыктывкарца, который поджег себя у колледжа, подключили к ИВЛ

Сыктывкарец 21 марта поджег себя у Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Мужчину экстренно доставили в Эжвинскую горбольницу. "Pro Город Сыктывкар" выяснил, в каком состоянии находится сыктывкарец спустя два дня после происшествия.

В Минздраве Коми сообщили, что пострадавшего мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние горожанина остается стабильно тяжелым, каких-либо прогнозов врачи до сих пор не дают.