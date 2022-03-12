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Сыктывкарцы о закрытии McDonald’s: «Отличная новость, это вообще не еда»

Сыктывкарцы о закрытии McDonald’s: «Отличная новость, это вообще не еда»Из архива «Pro Город Сыктывкар»

Одной из самых читаемых статей уходящей недели стал материал о скором закрытии McDonald's в Сыктывкаре. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые люди оставляли под этой публикацией.

Алексей Хитрюк 

— Наконец-то свинарник закроют.

Screppi Coco

— Наконец-то. А то круглыми сутками сидят малолетки по шесть человек, едят одну картошку на всех, только места занимают.

Марина Александрова

— Жаль до слез.

Надежда Понкратова

— Пусть откроют чайную или русские пельмени вот здорово будет только вывеску поменять.

Ирэна Жангурова

— Отличная новость, фастфуд вообще далеко не еда, а образ жизни. Америкосы в основном бедные там, нормально они едят только в сериалах про маму, папу, трех детей и собаку. В новостях каждый второй по улице идет очень сильно полный. Россия точно ничего не теряет, жаль, молодежь не понимает и любит поесть это.

Наталья Каракчиева

— Жаль сотрудников, останутся без работы.

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