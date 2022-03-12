Сыктывкарцы о закрытии McDonald’s: «Отличная новость, это вообще не еда»

Надежда Понкратова

Ирэна Жангурова

— Отличная новость, фастфуд вообще далеко не еда, а образ жизни. Америкосы в основном бедные там, нормально они едят только в сериалах про маму, папу, трех детей и собаку. В новостях каждый второй по улице идет очень сильно полный. Россия точно ничего не теряет, жаль, молодежь не понимает и любит поесть это.