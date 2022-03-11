«Макдоналдс» в России закроется 14 марта

"К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости", - добавили в пресс-службе.

"В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме", - рассказали в компании.

"Ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 миллионов долларов", - сообщили в компании.

"В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч. Забота о сотрудниках – главный приоритет компании, поэтому все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе", - уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что также сохранят все социальные льготы и гарантии, которые предоставляет компания своим сотрудникам.