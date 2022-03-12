Сыктывкарцев призывают не создавать ажиотаж из-за сахара

Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова просит сыктывкарцев не создавать ажиотаж на сахар.

Руководитель администрации напомнила горожанам, что заводы регулярно поставляют этот продукт. Также мэр Сыктывкара лично проехалась по основным торговым сетям, чтобы проверить наличие сахара и увидеть, насколько высок спрос на товар. Наталья Хозяинова побывала в «Ленте» (ТРЦ «Макси»), магазине «Маяк» (ТЦ «Спутник), «Магните» (Покровский бульвар, 4) и «Пятёрочке» (ул.Морозова, 2). Сахар-песок был в наличии только в «Пятёрочке», однако в остальных магазинах в избытке был тростниковый сахар и рафинад.

На остальные товары, включая крупы, растительное масло, ажиотажа в проверенных магазинах нет.