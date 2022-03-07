В Минсельхозе Коми заявили, что на складах магазинов достаточно сахара и других продуктов

В Минсельхозе Коми заявили, что на оптово-распределительных складах торговых сетей есть достаточный запас сахара и других товаров.
Федеральные торговые сети сдерживают наценки на товары в Коми. Они ограничили наценки на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» до 5%. Ценовая ситуация, в целом по республике, на социально значимые продовольственные товары сохраняется стабильной.
Ритейлеры выделяют продукты с ограниченными наценками специальными ценниками или пометкой «социальный товар»:
- «Магнит» ограничил наценку уровнем не более 5% на 304 товарные позиции в 27 категориях.
- X5 Group в сети «Пятёрочка» тоже снизила наценки до 5% на 150 товарных позиций в 14 категориях.
В Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Корткеросском, Сосногорском, Троицко-Печорском районах в некоторых магазинах отмечается небольшой дефицит сахара. По словам Минсельхоза Коми, на оптово-распределительных складах торговых сетей есть достаточный запас сахара и других товаров. В ближайшее время будут восстановлены логистические цепочки и это позволит выровнять ситуацию.
Сети магазинов увеличили отгрузку товаров для того, чтобы избежать дефицита.