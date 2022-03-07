В Минсельхозе Коми заявили, что на складах магазинов достаточно сахара и других продуктов

В Минсельхозе Коми заявили, что на оптово-распределительных складах торговых сетей есть достаточный запас сахара и других товаров.

Федеральные торговые сети сдерживают наценки на товары в Коми. Они ограничили наценки на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» до 5%. Ценовая ситуация, в целом по республике, на социально значимые продовольственные товары сохраняется стабильной.