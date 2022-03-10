В Сыктывкаре пропал сахар: куда он делся и кто виноват

С 5 марта в Сыктывкаре и во всей России люди заметили дефицит сахара в магазинах. Тогда мы проехались по магазинам и увидели, что он постепенно начал пропадать с прилавков, однако все еще его можно было купить. В Минсельхозе Коми заявили, что на складах магазинов есть достаточно продовольствия, чтобы не допустить дефицит продуктов. Однако 10 февраля в нашу редакцию начали поступать сообщения, что песочный сахар в Сыктывкаре нигде не найти. Журналист портала "Pro Город Сыктывкар" проехался по основным продовольственным магазинам города и узнал, можно ли в них купить сахар.
- Выясните, пожалуйста, куда делся сахар с магазинов. Недавно ещё в вашей газете было написано, что дефицита не будет, что всё под контролем. В Сыктывкаре ни в одном магазине нет сахара. Где контроль? - вопрошает наша читательница.
Окей
На стойке информации журналисту рассказали, что весь сахар раскупили на выходных. Также специалисты отметили, что 10 марта новых поставок не будет. Некоторые продавцы отметили, что сахара нет и на складе.
На ценнике висит табличка "ожидается поставка", поэтому нельзя увидеть, сколько он стоил раньше.
– Люди с ума сошли! У нас было ограничение на покупку 10 килограмм сахара на человека. Так они на разные кассы проходят и все сметают с прилавков. Их невозможно контролировать, – рассказали в “Окее”.
“Пятерочка” и “Магнит”
В нескольких магазинов каждой сети журналист не смог найти сахар. По словам продавцов его раскупили уже давно, а когда ждать – непонятно.
Цена килограмма песочного сахара в "Магните" - 56 рублей,
В "Пятерочке" - 57 рублей;
Светофор
В “Светофоре” было немного людей. В основном они покупали салфетки и туалетную бумагу. На кассе журналисту рассказали, что в этом магазине сахара никогда не было.
Маяк
10 марта в “Маяке” было много людей. Все покупали туалетную бумагу, крупы, моющие средства. Однако сахар там был только рафинированный, поэтому ажиотажа не наблюдалось.
Зачем людям так много сахара?
Людмила Гулько
– Я уже успела запастись сахаром, но взяла себе всего два килограмма. Я не понимаю, почему так много людей сошли с ума и теперь сметают все с прилавков. Наверное, потому что цены могут взлететь. Но разве нам так нужен сахар?
Анатолий Морозов
– Просто увидел, что все покупают сахар и смекнул – все равно потом будет дефицит, у нас ничего нормально никогда не сделают. Взял себе пять килограммов, думаю, хватить надолго.
Людмила Ильина
– Я хочу, чтобы в крупных гипермаркетах можно было купить все, что нужно. Подождем, пока появится.
Страдает общепит
Нам сообщили, что некоторые рестораны испытывают трудности с готовкой и производством из-за того, что в магазинах нет сахара.
– Самый большой фейл этой недели — сахар. Я правда не понимаю, зачем его скупают. Чем он поможет, если начнется дефицит продуктов? Что люди будут сахарить? Неужели сахар — продукт первой необходимости? Мы вчера объездили 15 магазинов и обзвонили все склады — нигде его нет. А он нужен нам для производства. Никогда не думала, что могу встать в стоп из-за сахара, — рассказала в своем Instagram владелица одной суши-доставки в Сыктывкаре.
Комментарий Минсельхоза
В Министерстве сельского хозяйства Коми заявили, что федеральным торговым сетям отгрузка песочного сахара производится, однако заявки на этот продукт удовлетворяются не в полном объеме.
- По информации Минсельхоза России заводами отгрузка сахара-песка производится каждый день. Заводы не справляются с количеством заявок. Сахар будет поступать в регионы пока с задержками. Ситуация должна стабилизироваться в течение двух-трех недель, - отметили в министерстве.