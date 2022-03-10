В Сыктывкаре пропал сахар: куда он делся и кто виноват

С 5 марта в Сыктывкаре и во всей России люди заметили дефицит сахара в магазинах. Тогда мы проехались по магазинам и увидели, что он постепенно начал пропадать с прилавков, однако все еще его можно было купить. В Минсельхозе Коми заявили, что на складах магазинов есть достаточно продовольствия, чтобы не допустить дефицит продуктов. Однако 10 февраля в нашу редакцию начали поступать сообщения, что песочный сахар в Сыктывкаре нигде не найти. Журналист портала "Pro Город Сыктывкар" проехался по основным продовольственным магазинам города и узнал, можно ли в них купить сахар.

- Выясните, пожалуйста, куда делся сахар с магазинов. Недавно ещё в вашей газете было написано, что дефицита не будет, что всё под контролем. В Сыктывкаре ни в одном магазине нет сахара. Где контроль? - вопрошает наша читательница.

Окей

На стойке информации журналисту рассказали, что весь сахар раскупили на выходных. Также специалисты отметили, что 10 марта новых поставок не будет. Некоторые продавцы отметили, что сахара нет и на складе.

На ценнике висит табличка "ожидается поставка", поэтому нельзя увидеть, сколько он стоил раньше.